Величезний хабар детективам НАБУ пропонував відомий контрабандист – ГПУ

Хабар у 800 тисяч доларів детективам НАБУ пропонував відомий одеський контрабандист Вадим Альперін.

Про це повідомив у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

"На початку листопада заявою НАБУ про пропонування хабара керівнику головного підрозділу детективів НАБУ ГСУ ГПУ зареєструвала провадження, в рамках якого зафіксовано пропозицію відомого одеського контрабандиста Альперіна виплатити 800 тис. доларів за зняття арешту на рахунки підконтрольних йому підприємств у 450 млн гривень", - пише він.

Вадим Альперін Фото: antikor.com.ua

За словами голови ГПУ, такий хабар посадовій особі є закінченим складом злочину, і зараз Генеральна прокуратура шукає підозрюваного.

"Готуємо клопотання про арешт", - додав він.

Подробиці цієї справи повідомила у Facebook речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, 24 листопада "відомому в кримінальних колах одеському контрабандисту" повідомлено про підозру.

Сарган розповіла, що 4 листопада з заявою до департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ звернулась особа, якій стало відомо про готування до надання працівнику НАБУ хабара відомим бізнесменом-контрабандистом. А 7-8 листопада було задокументовано факт пропозиції керівнику одного з підрозділів НАБУ 800 тисяч доларів хабара.

Зараз, за її інформацією, проводяться обшуки за місцем реєстрації та можливого місцеперебування підозрюваного з метою вручення йому клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки останній ухиляється від слідства.

"У разі не встановлення місцезнаходження підозрюваного та неявки до слідчого Генеральної прокуратури України, останнього буде оголошено у державний та міжнародний розшук", - зазначила Сарган.

Вона повідомила, що попередньо дії підозрюваного кваліфіковано за ч.3 ст.369 ККУ (пропозиція службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати їй або третій особі неправомірну вигоду). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Як відомо, Національне антикорупційне бюро спільно з ГПУ викрили особу, яка пропонувала співробітнику НАБУ 800 тисяч доларів хабара за припинення розслідування кримінального провадження, у якому накладено арешт на близько 450 мільйонів гривень, підконтрольних викритій особі підприємств.

Арештовані гроші належать двом десяткам одеських компаній-імпортерів, які контролює один із найвідоміших контрабандистів України.