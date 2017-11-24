Штаб: За добу в зоні АТО 5 бійців загинули, 4 поранено

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П'ятниця, 24 листопада 2017, 13:01

23 листопада в зоні проведення антитерористичної операції 5 військових загинули, ще 4 зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу у п'ятницю повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За попередньою інформацією, внаслідок бойових дій п'ятеро українських військових загинули, ще четверо отримали поранення. Поранених доставили у військово-медичний заклад у Сєверодонецьку, де їм надається допомога", – сказав полковник.

Лисенко зауважив, що інформація про втрати за останню добу є попередньою та буде уточнюватись.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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