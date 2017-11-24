Порошенко порадився з Меркель щодо ситуації в Луганську
Президент Петро Порошенко в рамках робочого візиту до Брюсселя провів зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Про це повідомляє прес-служба голови Української держави.
"Сторони обговорили небезпечний розвиток ситуації на Донбасі, спровокований порушенням режиму припинення вогню російськими бойовиками, включаючи випадки обстрілів цивільних об’єктів, а також ситуацію у Луганську", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що лідери двох країн скоординували подальші кроки щодо ініціативи розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону.
"Порошенко та Меркель домовилися вжити максимальних зусиль для якнайскорішого звільнення українських заручників на Донбасі та політичних в’язнів, які незаконно утримуються в Росії та окупованому Криму", - розповідає прес-служба.
Президент України наголосив, що тривала російська агресія на Донбасі та суттєве погіршення ситуації в окупованому Криму вимагають продовження дії санкцій стосовно Росії.
Сторони також обговорили орієнтовний графік контактів у Нормандському форматі.
Крім того, Порошенко розповів Меркель про реформи, які вдалося запровадити в Україні цієї осені, та про подальше реформування країни.
Як відомо, після конфлікту з відстороненим так званим "міністром МВС ЛНР" Ігорем Корнетом Плотницький врешті-решт втік до Москви.
24 листопада в окупованому Луганську бойовики зберігають оточення тільки біля захоплених об'єктів обласного телеканалу, в місті значно зменшилася кількість військової техніки.
Напередодні відсторонений від посади "міністр внутрішніх справ ЛНР" Ігор Корнет відмовився коритися покинути свій пост і опублікував відеозвернення, в якому заявив, що деякі високопоставлені діячі "ЛНР", включаючи оточення Плотницького - це агентура українських спецслужб.
Увечері 21 листопада в окупований Луганськ увійшла колона з десятків військових автомобілів з Донецька.
Плотницький виступив з двома зверненнями, запевняючи що контролює ситуацію, яка незабаром повинна вирішитися. Втім згодом з кортежем покинув окупований Луганськ.
У Кремлі офіційно не коментують те, що відбувається в Луганську.
У той же час секретар РНБО Олександр Турчинов 24 листопада заявив, що через розбірки між різними кримінальними угрупованнями на окупованих територіях російське військове керівництво збільшило військовий контингент на Донбасі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.