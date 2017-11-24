Лукашенко обговорював "шпигунський" скандал з Порошенком в ОАЕ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що 2 листопада в ОАЕ обговорював з з главою України Петром Порошенком "шпигунський" скандал з українським журналістом Павлом Шаройком.

Про це він сказав в бесіді з журналістами під час робочої поїздки в Гомельську область, передає державне інформагентство республіки БЕЛТА.

"Він (Порошенко -ред.) мені поставив це питання. І я йому відповів фактами. Я йому зізнався, що з першого до останнього дня операції з нейтралізації шпигунської мережі був в курсі. Така практика – голова КДБ мені доповів відразу", – розповів Лукашенко.

Глава держави заявив, що на зустрічі з Порошенком в ОАЕ була досягнута домовленість не надавати справі розголосу, але українська сторона її порушила.

"Вони зчинили ґвалт, все було виплеснуто в засоби масової інформації. Що мені залишалося робити? Я скасував своє рішення і сказав викласти деякі факти в ЗМІ, щоб люди розуміли, що ми не нагнітаємо обстановку в стосунках з Україною. І ми показали", – говорить президент.

"Ця людина зізналася, де працювала, як працювала. Купа матеріалів додатково є. Не знаю, навіщо потрібен був цей скандал. Але вони порушили нашу домовленість", – підкреслив також Лукашенко.

При цьому він заявив, що "ніякого московського сліду в цій справі шукати не варто, тому що його там немає".

За словами президента, щодо осіб, причетних до цієї справи, "в Білорусі діють виключно відповідно до законодавства".

"Я цього полковника за званням, який просто працював під прикриттям журналіста, розумію. Багато держав так себе ведуть – під прикриттям журналістів, дипломатів працюють розвідники. Я вже з цим стикався багато разів. Але як зрозуміти білоруса, який за копійки працював на іноземну, нехай навіть і не зовсім чужу, розвідку?", – обурився Лукашенко.

Як відомо, президент Петро Порошенко зустрічався з президентом Білорусі Олександром Лукашенком в Об’єднаних Арабських Еміратах 2 листопада.

Як відомо, 17 листопада голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка.

В "Українському радіо" додали, що редакція кілька тижнів не могла з ним зв’язатися.

За словами дружини Шаройка, журналіста затримали вдома у Мінську ще 25 жовтня. Перед тим у квартирі був обшук.

Білоруський Комітет держбезпеки стверджує, що Шаройко працює на українську розвідку під прикриттям і має цілу мережу агентів-білорусів. Під час обшуку у журналіста вдома нібито виявили копії розвідувальних донесень, спрямованих ним "у Центр".

За твердженням КДБ Білорусі, Шаройко визнав, що є полковником військової розвідки України, а координував його діяльність радник посольства України в Білорусі.

18 листопада кореспондента "Українського радіо" відвідав український консул.

Шаройку також призначили адвоката.

Національна суспільна телерадіокомпанія України заявила, що не співпрацює з українською розвідкою, а до роботи кореспондента в Білорусі Павла Шаройка претензій не має.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало співпрацю з Шаройком, заявивши, що він колись очолював прес-службу ГУР, але з 2009 року не служить там.

Після цього Білорусь опублікувала відеокадри нібито зізнання Шаройка про те, що він працював під прикриттям, а координував його роботу дипломат, акредитований у Мінську.