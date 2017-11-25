Туск дав Лондону 10 днів для "прогресу по Brexit"

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Субота, 25 листопада 2017, 06:42

Голова Європейської ради Дональд Туск дав Великобританії десять днів, протягом яких та "має продемонструвати прогрес щодо основних проблем", пов'язаних з майбутнім виходом Лондона зі складу ЄС.

Про це пише DW.com.

За підсумками зустрічі з британським прем'єром Терезою Мей Туск написав в Twitter, що прорив має бути досягнутий "у всіх областях", включаючи рішення прикордонних питань з Ірландією, що входить до складу ЄС.

Лише після виконання цієї умови сторони зможуть перейти до другої фази переговорів щодо Brexit.

У понеділок, 4 грудня, у Мей має відбутися зустріч з главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Саме ця дата називається в Брюсселі в якості "крайнього терміну" для прояснення позицій Лондона.

Тереза ​​Мей, в свою чергу, позитивно оцінила зустріч з Туском, однак зазначила, що залишається багато роботи для досягнення згоди з Брюсселем.

За її твердженням, сторони просунулися вперед в переговорах з всіх основних спірних питань, включаючи фінансові зобов'язання Великобританії перед ЄС і забезпечення після Brexit прав громадян Євросоюзу, які проживають в Сполученому Королівстві.

За розрахунками Єврокомісії, Сполучене Королівство має виконувати свої фінансові зобов'язання до 2020 року, оскільки, перебуваючи в складі ЄС, воно зобов'язалося брати участь у фінансуванні європейських програм, розрахованих на період з 2014 по 2020 роки. В даний час сума претензій Євросоюзу до Лондону становить 60 млрд євро.

Хоча прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей заявляла, що Лондон не відмовляється від своїх зобов'язань, вона жодного разу не назвала суму, яку готова заплатити Великобританія.

Теми: Велика Британія ЄС
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