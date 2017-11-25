Доба в АТО: 17 обстрілів, втрат немає

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Субота, 25 листопада 2017, 07:53

За минулу добу, по усій лінії зіткнення зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Внаслідок бойових дій втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Попри те, що ворог продовжує здійснювати обстріли наших позицій, ситуація знаходиться під повним контролем Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку із настанням сутінок російсько-окупаційні війська грубо порушували Мінські домовленості на Світлодарській дузі. Під вогонь зі 120-мм мінометів потрапили опорні пункти ЗСУ неподалік Новолуганського.

Також незаконні збройні формування неодноразово обстрілювали із мінометів, гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї оборонців Луганського. Декілька разів противник відкривав вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону поблизу Лозового.

На Донецькому напрямку російські найманці із 82-мм мінометів обстрілювали оборонців Пісків, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – захисників Авдіївки і шахти Бутівка, а з гранатометів і озброєння БМП – підступи до Березового.

Більше ніж у половині випадків військовослужбовці Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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