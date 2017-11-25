Невідомі намагались напасти на військову частину Вінницького гарнізону
У Вінницькому гарнізоні група невідомих намагалася напасти на чатового однієї з військових частин.
Про це повідомили у прес-центрі командування Повітряних сил України.
Інцидент стався близько 21:00 напередодні.
"Військовослужбовець, виконуючи обов’язки у варті, попередив напад невідомих на військовий об’єкт, повідомивши про порушників до вартового приміщення. На допомогу чатовому прибула оперативна група підсилення. Правопорушники втекли", - йдеться у повідомленні.
Жертв і поранених з боку військовослужбовців в/ч немає, зброя та боєприпаси в наявності.
У військовіій частині працюють правоохоронці, організовано розшук зловмисників.
Українська правда
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