В ОРЛО заявили про загибель та полон "диверсантів ЗСУ", у штабі не підтверджують

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Субота, 25 листопада 2017, 16:38

Бойовики ОРЛО заявили про загибель трьох "учасників диверсійно-розвідувальної групи ЗСУ" і поранення ще одного.

Про це заявив представник "Міноборони "ЛНР" Андрій Марочко, повідомляє онлайн-ресурс бойовиків "ЛИЦ".

За його словами, бійці ЗСУ планували "проникнути в "ЛНР" в районі селища Фрунзе і здійснити провокації".

Марочко заявив, що пораненого було евакуйовано з місця інциденту, йому надали першу медичну допомогу, після чого доставили в лікарню Кіровська.

Тіла загиблих начебто було передано родичам для поховання на підконтрольну Києву територію в районі н.п. Щастя, за повідомленням бойовиків, на місці були присутні співробітники СЦКК та СММ ОБСЄ.

У свою чергу у прес-центрі штабу АТО не підтвердили цю інформацію.

"Наразі такої інформації (про загибель та поранення бійців) в нас немає. Ми бачили це відео. Дану інформацію підтвердити не можемо, компетентні органи її перевіряють", - заявив УП прес-офіцер центру АТО Василь Лабай.

Українська правда

Теми: АТО Донбас "ЛНР" Збройні сили
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