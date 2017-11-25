Штаб: Бойовики порушили перемир'я 6 разів

У суботу бойовики порушили перемир'я 6 разів, сили АТО вели вогонь у відповідь.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на вечір 25 листопада.

На луганському напрямку НЗФ вели обстріли по силах АТО на Світлодарській дузі, застосовуючи 120-мм міномети та гранатомети поблизу Травневого, біля Луганського - озброєння БМП.



На донецькому напрямку бойовики вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Водяного.

"Біля Верхньоторецького ворог порушував перемир’я впродовж декількох годин, застосовуючи цілий спектр піхотного озброєння. У цьому ж районі зафіксовано неодноразові обстріли позицій сил АТО снайперськими парами окупантів. Біля Красногорівки бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї", - повідомили у штабі.

