В окупованому Криму продають завод шампанського "Новий Світ"

В окупованому Криму підконтрольна Росії влада виставила на продаж завод шампанських вин "Новий Світ".

Про це повідомляє офіційний сайт Росії для розміщення інформації про проведення торгів, передають "Крим. Реалії".

Завод виставили на продаж зі стартовою ціною близько 1,5 млрд рублів, що близько 608 млн гривень.

Заявки на участь в "конкурсі" приймаються до 13 грудня. Конверти з пропозиціями планують розкрити 20 грудня.

Як відомо, так званий "глава ради міністрів" анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив про продаж "Дому шампанських вин "Новий світ".

У 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.

Під санкції потрапили "Азовський лікеро-горілчаний завод", національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", "Агрофірма "Магарач" та "Завод шампанських вин "Новий світ".

Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.

США та Європейський союз не визнали Крим у складі Російської Федерації, у 2014 році були введені економічні санкції відносно Росії та компаній, які продовжують співпрацювати з підприємствами анексованого Криму. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.