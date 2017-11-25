У столиці застрелився чоловік на зупинці
У Святошинському районі Києва чоловік помер після того, як вистрілив в себе з револьвера на зупинці громадського транспорту.
Про це повідомляє "112 Україна".
"Інцидент стався ввечері в суботу на зупинці на вулиці Гната Юри. За даними поліції, загиблому було близько 60 років. Від отриманого поранення він помер в машині швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.
Його особу поки не встановили. Криміналісти взяли свідчення у людей на місці події.
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