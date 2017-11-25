Український гімнаст Радівілов виграв етап Кубка світу
Українець Ігор Радівілов переміг на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики.
Про це повідомляє "Національний олімпійський комітет".
"Золото! Ігор Радівілов - переможець етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики у вправах на кільцях. Молодчина, щирі вітання", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, у жовтні Радівілов став срібним призером на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.
Українська правда
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