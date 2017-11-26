Біля берегів Лівії потонули понад 30 мігрантів

Щонайменше 31 мігрант загинув у суботу, 25 листопада, при спробі перетнути Середземне море.

Про це повідомляє DW з посиланням на лівійський морський флот.

За інформацією агентства, два човни потонули біля міста Гараболлі.

Береговій охороні вдалося врятувати близько 200 осіб.

Згідно з даними ООН, з початку 2017 року понад 50 тисяч мігрантів прибули до берегів Італії, а понад 1,4 тисячі осіб потонули або зникли безвісти. Міграційний маршрут з Лівії до Італії Середземним морем вважається найнебезпечнішим у світі. Минулого року зі 181 тисячі мігрантів, які потрапили на території Італії, близько 90 % прибули з Лівії морським шляхом.