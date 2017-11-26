Єгипет оголосив найвищий рівень готовності силовиків

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Неділя, 26 листопада 2017, 01:15

Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило найвищий рівень готовності силовиків після теракту на Синайському півострові.

Про це повідомляє місцеве інформагентство MENA.

"Під особливий контроль взято туристичні зони, держустанови, поліцейські дільниці, що раніше неодноразово ставали об'єктом атаки екстремістів, банки. Посилені заходи безпеки в районах мечетей, церков, театрів і кінотеатрів, а також місць найбільшого скупчення людей", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, поліція контролює в'їзди і виїзди з міст і населених пунктів та значно посилила перевірку автотранспорту.

Як відомо, терористи напали на мечеть Аль-Радва в місті Бір-аль-Абд в 40 км від міста Ел-Аріш, яке є столицею провінції Північний Синай.

За інформацією місцевої влади, бойовики під’їхали до мечеті на чотирьох позашляховиках і відкрили вогонь по людях, які знаходилися на проповіді під час п'ятничної молитви. Після цього вони підірвали кілька вибухових пристроїв.

Прокуратура Єгипту у причетності до нападу підозрює ІДІЛ.

Кількість загиблих зросла вже до 305 осіб.

Теми: Єгипет теракт
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