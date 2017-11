Погроми в Брюсселі: затримали близько 100 осіб

У Брюсселі після демонстрації проти рабства, яка переросла у погроми в центрі міста, затримали близько 100 осіб.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр внутрішніх справ Бельгії Жан Жамбон.

Місцева газета Le Soir з посиланням на прес-секретаря поліції Ільзе Ван де Кеєре повідомила, що спочатку демонстранти протестували проти рабства в Лівії. Але потім у натовп увійшли близько 30 молодиків у балаклавах і спровокували людей рухатися у бік магазинів.

Unrest and riot police in action in the lower part of Chaussée d’Ixelles around an hour ago. #bruxelles #brussels pic.twitter.com/aUzXAuDBYP