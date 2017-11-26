Погроми в Брюсселі: затримали близько 100 осіб

12175 переглядів
Неділя, 26 листопада 2017, 06:56
lecho.be

У Брюсселі після демонстрації проти рабства, яка переросла у погроми в центрі міста, затримали близько 100 осіб.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр внутрішніх справ Бельгії Жан Жамбон.

Місцева газета Le Soir з посиланням на прес-секретаря поліції Ільзе Ван де Кеєре повідомила, що спочатку демонстранти протестували проти рабства в Лівії. Але потім у натовп увійшли близько 30 молодиків у балаклавах і спровокували людей рухатися у бік магазинів.

"Вони попрямували до вулиці Луїз, де почали громити бутіки", - розповів представник поліції. 

"Порядок на центральних вулицях відновлено. Поведінка провокаторів - неприпустима, а реакція поліції - негайна та жорстка", - пізніше заявив начальник поліції Брюсселя Філіп Клос.

Теми: Бельгія мітинги
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Король Бельгії розповів Порошенку, як він спав на підлозі в київській квартирі 23 листопада 2017, 17:45
Бельгійський суд відпустив Пучдемона на поруки 6 листопада 2017, 02:58
Лідер Каталонії готовий співпрацювати з Бельгією щодо ордера на його арешт 4 листопада 2017, 21:41
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Під Верховною Радою згорів намет протестувальників
Доба в АТО: двоє військових загинули, ще двоє - поранені
ОБСЄ: на Донбасі збільшилась кількість порушень режиму "тиші"
АТО: після бою під Кримським 1 воїн ЗСУ потрапив у полон
Усі новини
Фото

Інколи талант – головне. З досвіду фотографа

скандал

У Британії вгледіли "недопустиму сексуальну поведінку" у дитячій казці

мандри

Black Friday: 7 авіакомпаній влаштували розпродаж квитків