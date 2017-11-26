Небезпека лавин є в горах Івано-Франківщини та Закарпаття - ДСНС
У високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей 27 листопада буде висока загроза сходження лавин.
Про це повідомила прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"27 листопада, у зв’язку з інтенсивними опадами, у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, у неділю, 26 листопада, в Україні очікується прохолодна погода з туманами та мокрим снігом, місцями - ожеледиця.
Українська правда
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