АТО: Біля Верхньоторецького - загроза для цивільних, посилять заходи безпеки

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Неділя, 26 листопада 2017, 14:56

В районі н.п. Верхньоторецьке посилять заходи безпеки через серйозну небезпеку для цивільних громадян.

Про це заявили у прес-центрі штабу АТО 26 листопада. 

"Підрозділи ЗСУ спільно з Нацполіцією вживають оперативних заходів для підвищення пильності щодо перетину лінії зіткнення", - зазначили у штабі.

Заходи запроваджуються для убезпечення людей "від ймовірних загроз, диверсій, недопущення провокацій та упереджених цілеспрямованих звинувачень у начебто недотриманні українською стороною Мінських домовленостей", йдеться у повідомленні. 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас
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