У міжнародних аеропортах проходить акція на підтримку Кольченка

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Неділя, 26 листопада 2017, 16:05

В аеропорту "Жуляни" (Київ) і міжнародних аеропортах Одеси, Львова, Праги і Варшави проходить акція "Марне очікування", присвячена дню народження політв'язня кримського активіста Олександра Кольченка. 

Як повідомляє "Крим.Реалії", активісти зібралися в залі прильоту київського аеропорту в очікуванні прибуття Кольченка з іменною табличкою.

"Але Кольченко не прилетить, не через скасування рейсу чи погані погодні умови, а тому, що вже понад 3 роки сидить за кремлівськими гратами, там він зустріне свої 28 років. Там перебуває ще близько 60 громадян України, які переслідуються за політичними мотивами. Їх ми також будемо чекати - стільки, скільки потрібно", - зазначають організатори акції.

У свою чергу президент Петро Порошенко зазначив, що Україна "не припиняє боротися за звільнення Кольченка та усіх українських заручників".  

Як відомо, Олександр Кольченко був затриманий російськими силовиками у травні 2014 року в Сімферополі разом з режисером Олегом Сенцовим, їх звинуватили в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму, а Кольченка  - до 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Теми: політв'язні Росія
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