Тандіт підтвердив: на відео бойовиків - українські військовополонені

Радник глави СБУ Юрій Тандіт підтвердив, що на відео, оприлюдненому бойовиками ОРЛО - українські військовополонені, яким дозволили зв'язатися зі своїми рідними та близькими.

Про це Тандіт повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Можу лише підтвердити, що на даних відеокадрах є наші заручники ... З етичних міркувань ми не будемо розголошувати інформацію по особистостях, які там є", - заявив Тандіт.

"Служба безпеки України проводить роботу з упізнання наших заручників, які були присутні на відео і давали коментарі. Є певна процедура, яка використовується в даному випадку і закон про персональні дані", - зазначив він.

Як відомо, раніше у мережі з'явилося відео, оприлюднене бойовиками ОРЛО, на якому стверджується, що українські військовополонені спілкуються з членами своїх родин.

Зазначалося, що серед полонених - Сергій Гладкий, Анатолій Кучер, Владислав Лактіонов, Олександр Іщук, Валентин Богдан і Артем Крін.

Українська правда