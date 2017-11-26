Кадиров заявив, що Нємцов був для нього "сприятливим персонажем"

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Неділя, 26 листопада 2017, 18:42

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чеченці, засуджені за вбивство опозиціонера Бориса Нємцова, невинні.

Про це Кадиров заявив в ефірі телеканалу "Росія 1", пише Інтерфакс.

"За моїм розумінням, за моєю інформацією - вони невинні. І значить, я досі вважаю, що це неправильно. Комусь це потрібно було там, якісь у нього свої гріхи, вбили Нємцова - знову ж звалили на Кадирова", - заявив він.

"Усі щосили говорять: Кадиров вбив Нємцова. Нємцов - особисто для мене, і для команди нашої - він був більш сприятливим персонажем", - додав Кадиров.

"Комусь треба було закрити справу, комусь треба було заявити, що знайшли учасників, і - так буває у нас, помилкові рішення. Я думаю, що історія дасть оцінку і поставить все на свої місця", - зазначив він.

Як відомо,  російського опозиційного політика Бориса Нємцова було вбито 27 лютого 2015 року у центрі Москві біля Кремля.

За підозрою у причетності до його вбивства на лаві підсудних опинилися колишній офіцер батальйону "Північ" Заур Дадаєв, Темірлан Ескерханов, Хамзат Баха і брати Губашеви.

Замовником вбивства слідство вважає Руслана Мухудінова, водія заступника командира чеченського батальйону "Північ" Руслана Геремеєва. Мухудінов оголошений в розшук, його справа виділена в окреме провадження.

У липні 2017 року усіх п'ятьох підсудних визнали винними у вбивстві НємцоваДадаєва засудили до 20 років колонії суворого режиму і штрафу 100 тисяч російських рублів, Губашев отримав 19 років колонії суворого режиму, його брат Шадід - 16 років. Ескерханову суд призначив покарання у вигляді 14 років суворого режиму, Бахаєва засудили до 11 років колонії. 

10 жовтня суд вирішив скасувати призначені штрафи обвинуваченим у розмірі 100 тисяч рублів.

Теми: Нємцов Кадиров
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