В Одесі вимагали відставки прокурора та глави поліції області

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Неділя, 26 листопада 2017, 20:53

В Одесі біля будівлі обласної прокуратури влаштували акцію, учасники якої вимагають відставки прокурора Одеської області Олега Жученка та глави Нацполіції Одещини Дмитра Головіна, а такоже закриття кримінальних проваджень щодо учасників акції проти забудови Літнього театру в Міському саду.

Як повідомляє "Радіо Свобода", йдеться зокрема про Сергія Стерненка, Дем’яна Ганула та Ігоря Резуна.

Участь в акції беруть близько 100 людей.

Листівками з фото затриманих активістів та написом "Вони врятували Літній театр. Натомість влада кинула їх за ґрати" учасники протесту обклеїли підігнаний до будівлі прокуратури трейлер, вікна й стіни будівлі. Також вони привезли металеві бочки та дрова і запалили багаття.

 
 
усі фото - "радіо свобода"

Як відомо, 18 листопада у Міському саду в Одесі між активістами та поліцією сталися сутички, під час яких главі Нацполіції регіону розбили голову. Внаслідок інциденту за медичною допомогою звернулися 20 правоохоронців. 

За звинуваченням "у масових заворушеннях" двох активістів заарештували на 60 діб: Сергія Стерненка — із правом на внесення застави у 600 тисяч гривень, Дем’яна Ганула — без права на заставу.

Судове засідання у справі Ігоря Резуна, якого також звинувачують за ст. 294 КК про організацію масових заворушень, має відбутися 27 листопада.

Про готовність внести за Стерненка заставу у сумі 600 тисяч гривень заявив голова Одеської ОДА Максим Степанов.

Теми: Одеса поліція прокуратура акції
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