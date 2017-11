На Балі через виверження вулкану евакуювали близько 24 тисяч осіб

На Балі через виверження вулкану Агунг евакуювали близько 24 тисяч осіб.

Про це йдеться у повідомленні CNN.

Також у зв'язку з НП скасовано авіапольоти над островом, оскільки хмара попелу від Агунга висотою в тисячі метрів, прямує на схід і південний схід уздовж архіпелагу.

Зазначається, що мешканців було евакуйовано з 224 населених пунктів на усьому острові.

Crazy footage of #GunungAgung volcano erupting on #Bali today. Stay safe my Bali peeps. pic.twitter.com/Do9Qnf5yyn