На Балі через виверження вулкану евакуювали близько 24 тисяч осіб

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Неділя, 26 листопада 2017, 21:59

На Балі через виверження вулкану Агунг евакуювали близько 24 тисяч осіб.

Про це йдеться у повідомленні CNN

Також у зв'язку з НП скасовано авіапольоти над островом, оскільки хмара попелу від Агунга висотою в тисячі метрів, прямує на схід і південний схід уздовж архіпелагу.

Зазначається, що мешканців було евакуйовано з 224 населених пунктів на усьому острові. 

 
Через виверження Вулкану агунг на сході балі евакуйовано близько 24 тис. осіб по всьому острову

Міжнародний аеропорт Ломбок на острові Пулау Ломбок (острів на схід від Балі) тимчасово припинив роботу, в зв'язку з чим на переліт очікують близько 7000 пасажирів внутрішніх і міжнародних рейсів.

Українська правда 

Теми: авіа надзвичайна подія
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