На Балі через виверження вулкану евакуювали близько 24 тисяч осіб

На Балі через виверження вулкану Агунг евакуювали близько 24 тисяч осіб.

Про це йдеться у повідомленні CNN.

Також у зв'язку з НП скасовано авіапольоти над островом, оскільки хмара попелу від Агунга висотою в тисячі метрів, прямує на схід і південний схід уздовж архіпелагу.

Зазначається, що мешканців було евакуйовано з 224 населених пунктів на усьому острові.

Crazy footage of #GunungAgung volcano erupting on #Bali today. Stay safe my Bali peeps. pic.twitter.com/Do9Qnf5yyn — Matt Ooley (@mattooley) November 26, 2017

Через виверження Вулкану агунг на сході балі евакуйовано близько 24 тис. осіб по всьому острову

Міжнародний аеропорт Ломбок на острові Пулау Ломбок (острів на схід від Балі) тимчасово припинив роботу, в зв'язку з чим на переліт очікують близько 7000 пасажирів внутрішніх і міжнародних рейсів.

Українська правда