Мер Дніпра розповів про "періоди стосунків" з Коломойським

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що з олігархом Ігорем Коломойським у нього були "періоди відносин", але зараз ці відносини набули "дещо інший характер".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" 26 листопада.

"Місяців десять ми не спілкуємося взагалі. Напевно, ми зрозуміли, що в цей період ми один одного не потребуємо. Я йому нічого не винен, за великим рахунком", - заявив він.

За словами Філатова, разом з Коломойським він "ніколи не був особливо разом".

"Так, ми знайомі, так, ми разом працювали. У своєму позаминулому житті я був адвокатом групи "Приват". Але я не тільки був адвокатом групи "Приват", я також обслуговував усі найбільші промислово-фінансові групи в країні. Я знайомий з усіма так званими олігархами, з першою десяткою Forbes - точно. Я ніколи не був співробітником "Приватбанку". Я ніколи не був у Ігоря Валерійовича на побігеньках", - заявив він.

Також Філатов заявив, що партія "Укроп" не змогла виправдати довіру людей, особливі зміни у ній відбулися після арешту лідера Геннадія Корбана.

"Мені дуже боляче говорити про партію "Укроп", тому що я стояв у її витоків. Вона не планувалася як олігархічний проект. В той момент ми були щиро впевнені, що зможемо зібрати навколо себе кращих людей. І в один момент у нас вийшло", - зазначив він.

"Але після того, як у партії відбувся невеликий переворот, коли Корбана затримали і заарештували, партія покотилася вниз... Я буду дуже акуратним в оцінках, тому що ми, напевно, десь не виправдали довіру людей", - додав Філатов.

Як відомо, партія олігарха Ігоря Коломойського "Укроп" отримала офіційне свідоцтво про реєстрацію в Міністерстві юстиції у червні 2015 року, однак політсилу було зареєстровано ще 25 вересня 2014 року. Партію створили люди, близькі до Коломойського – зокрема, Геннадій Корбан і Борис Філатов.

23 січня 2016 року Корбана змістили з посади голови політради партії "Укроп".

У листопаді 2016 року Коломойського практично одностайно обрали керівником комісії партійного контролю "Укроп".