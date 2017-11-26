Стан Кольченка погіршується, схуднув до 62 кг

Стан політв’язня Олександра Кольченка, незаконно засудженого в РФ, погіршується, він сильно схуднув.

Про це заявила мама Олександра Лариса Кольченко, повідомля "Громадське радіо".

"Місяць тому я була на побаченні з Сашею у Копейську. Він дуже схуднув. Зріст 190 см, важить 62 кілограми. Він лежав у лікарні з діагнозом "дефіцит ваги". Його здоров’я почало погіршуватися", - зазначила вона.

Мати політв’язня нагадала, що він вчетверте проводить день народження у неволі.

"Перший свій день народження він провів у Лефортово, другий - у СІЗО у Ростові-на-Дону, третій і четвертий - у Копейську Челябінської області", - зазначила вона.

Також мати Кольченка повідомила, що листи від кримських друзів до нього не надходять.

Як відомо, Олександр Кольченко був затриманий російськими силовиками у травні 2014 року в Сімферополі разом з режисером Олегом Сенцовим, їх звинуватили в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму, а Кольченка - до 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

На початку листопада речниця МЗС України Мар'яна Беца заявила, що українські консули не мали доступу до відвідування чотирьох політв'язнів, громадян України, за весь час їх незаконного утримання в Росії: Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Ферата Сайфуллаєва і Рустема Ваітова.



