Ягланд: В РЄ розглядають можливість скасування санкцій проти РФ

У Раді Європи розглядають питання про скасування санкцій проти Росії, які були накладені за агресію Москви щодо України.

Про це заявив генеральний секретар організації Турбйорн Ягланд в інтерв’ю виданню Financial Times, пише Радіо Свобода.

За його словами, таке рішення допускають через побоювання, що Росія в зв’язку з обмеженнями може вийти з цієї організації, а це, як вважають у Раді Європи, може стати ударом по захисту прав людини в світі.

Нині Москва вимагає відновлення права голосу для своєї делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, яка здійснює контроль за Європейським судом із прав людини, а також дотриманням Конвенції про права людини 1949 року. Права цього голосу Росія позбулася після анексії українського Криму в 2014 році.

"Ніхто не хоче давати сигнал, що ми приймаємо анексію Криму. Справа не в підриві цієї принципової позиції", – уточнив Ягланд, додавши, що представники Ради Європи повинні "в перспективі мати на увазі мандат" організації, який передбачає "захист прав людини в Росії, в Криму і будь-де на континенті".

"Було б дуже погано, якби Росія покинула (Раду Європи), …тому що конвенція (про права людини 1949 року) і (Європейський) суд (із прав людини) так важливі для російських громадян", – пояснив Ягланд.

На його думку, "це буде і негативна подія для Європи".

"У нас буде Європа без Росії. Це буде великим кроком назад для Європи", – переконаний Турбйорн Ягланд.

Раніше повідомлялося, що постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) отримав запит про проведення не запланованих заздалегідь дебатів щодо зняття санкцій з РФ і відновлення їх участі у роботі асамблеї.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе раніше заявляла, що Україна не бачить підстав для повернення в ПАРЄ делегації Росії.

Як повідомив 24 листопада глава делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар’єв, Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи відмовився від проведення незапланованих дебатів щодо зняття санкцій з РФ і відновлення їх участі у роботі асамблеї.

У жовтні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка закликає майбутній саміт Ради Європи "гармонізувати" правила участі країн-членів в обох статутних органах Ради Європи – Парламентській асамблеї (де Росію позбавили права голосу) і Комітеті міністрів (у якому щодо Росії ніяких санкцій не накладали).