Литва може подарувати Україні зброї на 2 млн євро
Литва має намір передати Україні озброєння, вартість якого становить 1,93 мільйона євро.
Про це йдеться в проекті постанови уряду Литви, підготовленому Міноборони держави і опублікованому на сторінці електронного парламенту, пише Радіо Свобода.
У додатках до постанови зазначено, що Україні можуть бути передані понад 7 тисяч автоматів Калашникова, майже 2 мільйони патронів, понад 80 кулеметів, кілька мінометів, протитанкову зброю і іншу військову техніку.
Проект постанови уряду Литви направлено на розгляд Міністерству фінансів і МЗС країни.
Вперше Литва передала Україні озброєння в 2014 році. Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявляв, що литовський уряд надавав Україні летальні озброєння і за можливості продовжуватиме таку підтримку.
Раніше повідомлялося, що Конгрес США затвердив у бюджеті на 2018 фінансовий рік військову допомогу Україні на суму 350 мільйонів доларів. Надання такої допомоги може схвалити чи не схвалити виконавча влада США, яка не зобов’язана надавати цю допомогу, а лише має таке право.
18 листопада представник Держдепартаменту США повідомив, що Рада національної безпеки вирішила під час засідання у вівторок дати "зелене світло" на виділення грантового пакету у розмірі 47 мільйонів доларів уряду України на купівлю американської оборонної зброї.
Американський аналітичний центр Heritage Foundation, який оглядачі та ЗМІ називають мозковим центром адміністрації Дональда Трампа, закликав озброїти Україну.
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