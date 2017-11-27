ЗМІ: Російська опозиціонерка втекла в Україну

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Понеділок, 27 листопада 2017, 05:52

Російська опозиціонерка, активістка "Нової опозиції" Ольга Романова виїхала до Києва.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на блог російського політика В'ячеслава Мальцева на французькому сайті Mediapart.

Романова виїхала з РФ після її затримання та допиту як свідка у кримінальних справах про тероризм і екстремізм, написав у блозі Мальцев та його представник у Франції П'єр Афнер.

Згідно з повідомленням, Романова виїхала з Москви до Києва через Мінськ на автомобілі з сервісу BlaBlaCar.

Наприкінці жовтня стало відомо, що учасників "Нової опозиції" Ольгу Романову та Андрія Титкова затримали за акцію на Уст'їнському мосту у Москві. Там опозиціонери повісили манекен з гаслами "Пыня уходи" і "Путин – смерть. Революція – життя. 05.11.2017".  "Пинею" у Росії називають президента країни Володимира Путіна.

Невдовзі після проведення цієї акції, а саме 5 листопада, вдома у Романової пройшов обшук, після якого опозиціонерку відвезли до ФСБ. Її допитали як свідка у кримінальних справах про тероризм і екстремізм, порушених щодо членів руху "Артпідготовка".

Цей рух у жовтні був визнаний екстремістським і заборонений судом. Тоді Романовій сказали, що в подальшому її статус може змінитися на обвинувачену.

Як повідомлялося, Мальцеву, який був організатором 5 листопада акції протесту проти президента РФ, надали статус політичного біженця в ЄС.

Теми: Росія
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