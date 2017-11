На Балі близько 60 тисяч туристів блоковані в аеропорту через вулкан

У міжнародному аеропорту індонезійського курортного острова Балі зібралися близько 60 тисяч осіб, які намагаються вилетіти додому.



Про це повідомив у понеділок офіційний представник повітряної гавані, передає "Інтерфакс-Україна".



Аеропорт закрито з ранку понеділка на 24 години у зв'язку з виверженням вулкана Агунг.

Уже скасовано 445 рейсів, надходить інформація про те, що рейси на Балі розвертають у повітрі і спрямовують до аеропортів Джакарти, Сінгапуру, інших міст.

Рішення про закриття було ухвалено у зв'язку з тим, що шар попелу, який утворився в результаті виверження вулкана Агунга, досягнув повітряного простору над аеропортом.



Минулої суботи стався друге за тиждень виверження вулкана, вулканічний попіл піднявся на висоту понад 1,5 км, засипавши тонким шаром прилеглі населені пункти.



Влада вимагає термінової евакуації жителів населених пунктів, розташованих у радіусі 5-8 км від вулкана.

