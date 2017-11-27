Геращенко: Ягланд хоче повернути Росію в ПАРЄ без всяких передумов

Член постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи від України Ірина Геращенко заявила, що Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд публічно повторив свою давню позицію щодо повернення Росії в ПАРЄ.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"В статті для FT Генсек РЄ Т. Ягланд публічно повторив свою давню позицію: повернення Росії в ПАРЄ без всяких передумов. Його турбує, що інакше Європа залишиться без Росії, а на Росії буде територія безправ'я", - написала Геращенко.

Вона зазначила, що європейського політика не турбує, "що РФ вкрала частину територій України та Грузії", порушує права людини й створила "територію безправ'я" в окупованих регіонах.

"Те, що якщо Європа дозволить РФ порушувати базові європейські принципи і права людини, то Європа залишиться без Європи, бо це буде вже інша, здеградована Європа- теж не приходить в голову Генсеку РЄ. Як і те, що його заяви є самодіяльністю, йдуть всупереч рішенням Комітету міністрів РЄ і резолюціям ПАРЄ", - додала представниця української делегації.

За її словами, "ми живемо в час певної деградації європейських інституцій" і їх зовнішнього послаблення Росією.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд в інтерв’ю виданню Financial Times заявив, що в організації розглядають питання про скасування санкцій проти Росії, які були накладені за агресію Москви щодо України.

За його словами, таке рішення допускають через побоювання, що Росія в зв’язку з обмеженнями може вийти з цієї організації, а це, як вважають у Раді Європи, може стати ударом по захисту прав людини в світі.

Раніше повідомлялося, що постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) отримав запит про проведення не запланованих заздалегідь дебатів щодо зняття санкцій з РФ і відновлення їх участі у роботі асамблеї.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе раніше заявляла, що Україна не бачить підстав для повернення в ПАРЄ делегації Росії.

Як повідомив 24 листопада глава делегації українського парламенту в ПАРЄ Володимир Ар’єв, Постійний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи відмовився від проведення незапланованих дебатів щодо зняття санкцій з РФ і відновлення їх участі у роботі асамблеї.

У жовтні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка закликає майбутній саміт Ради Європи "гармонізувати" правила участі країн-членів в обох статутних органах Ради Європи – Парламентській асамблеї (де Росію позбавили права голосу) і Комітеті міністрів (у якому щодо Росії ніяких санкцій не накладали).