МЗС відреагувало на чергове свавілля московського суду щодо Сущенка

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Понеділок, 27 листопада 2017, 12:29

Як відомо, Московський міський суд у понеділок продовжив арешт українському журналісту Роману Сущенку ще на два місяці – до 13 січня 2018 року.

30 вересня 2016 року ФСБ РФ затримала в Москві кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю".

Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею "шпигунство". 25 вересня 2017 року Московський міський суд продовжив термін арешту Сущенку до 30 листопада.

21 жовтня Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершено.

"Ми ознайомилися з двома томами з десяти. За версією ФСБ, Роман збирав інформацію про вторгнення російських військ в Україну", – сказав адвокат.

Українська правда
Теми: Сущенко Росія суд арешт
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