НАЗК вважає, що Новак порушив процедуру призначення співробітників

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів виконуючому обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку.

Рішення ухвалено за результатами проведеної позапланової перевірки на засіданні агентства, інформує 27 листопада офіційний сайт НАЗК.

"Встановлено порушення вимог частини першої статті 56 закону "Про запобігання корупції" під час організації проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та прийняття рішень про призначення осіб на відповідні посади з порушенням абзацу першого частини другої статті 58 Закону", – йдеться в повідомленні.

Згідно з приписом, Національне агентство вимагає провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами Укравтодору вимог статей 56 та 58 Закону України "Про запобігання корупції" та за його результатами вжити заходів у встановленому законом порядку.

У відомстві наголошують, що припис НАЗК є обов’язковим до виконання.

За невиконання припису керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.