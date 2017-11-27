Лутковська вимагає, щоб військових не ставили до господарських робіт

897 переглядів
Понеділок, 27 листопада 2017, 13:08

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська закликає не використовувати військовослужбовців не за призначенням.

Про це йдеться в її поданні до міністра оборони Степана Полторака, повідомляє прес-служба омбудсмена.

Працівники Секретаріату уповноваженого з прав людини здійснили моніторингові візити до військових частин та підрозділів, які перебувають у пунктах постійної дислокації і на навчальних полігонах.

Вони виявили залучення військовослужбовців строкової військової служби здебільшого до проведення господарських робіт (прибирання території, косіння трави, ремонтно-будівельні та розвантажувальні роботи тощо) як на території військових частин, так і поза їх межами.

Таке ставлення до військовослужбовців демотивує громадян від призову на строкову військову службу, переконана Лутковська.

Прикладом наслідків такої ганебної ситуації стало отримання солдатом-строковиком З. травми під час виконання будівельних робіт в одній з військових частин Збройних сил України, які ще й здійснювалися у вихідний день, йдеться у поданні.

"Факти незаконного використання військовослужбовців, в тому числі строкової військової служби, для виконання завдань, не пов’язаних з військовою службою, є неприпустимими, такими, що порушують порядок проходження військової служби, створюють передумови для зниження рівня бойової готовності військ, а тому вимагають рішучого реагування з боку керівництва Міністерства оборони та Збройних сил України", – наголошує омбудсмен.

Лутковська закликає Полторака вжити заходи організаційного та нормативно-правового характеру для недопущення використання військовослужбовців для виконання завдань, не пов’язаних із військовою службою.

Крім того, вона вимагає надати солдату З. одноразову грошову допомогу у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, передбаченої статтями 16-163 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

 
 
 

Олена Рощенко, УП
Теми: армія права людини
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У КНДР копають траншею на місці втечі військового до Південної Кореї 27 листопада 2017, 12:30
Невідомі намагались напасти на військову частину Вінницького гарнізону 25 листопада 2017, 10:13
Поліція розшукує 68 дезертирів 24 листопада 2017, 12:00
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
В ОБСЄ виправдовуються за спостерігача, який вітався з бойовиком
Пограбування магазину сином нардепа розслідують як розбій
Диверсанти напали на склад, поранено чатового – штаб АТО
З 1 січня швидкість авто у населених пунктах знижують до 50 км/год
Усі новини
читай!

Мистецтво визначати пріоритети. Уривок із книги Ґреґа Маккеона

Природні пологи під захистом пологового

здоров'я

6 змін, які відбуваються з нашим тілом, коли на вулиці стає холодно