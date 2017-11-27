Лутковська вимагає, щоб військових не ставили до господарських робіт

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська закликає не використовувати військовослужбовців не за призначенням.

Про це йдеться в її поданні до міністра оборони Степана Полторака, повідомляє прес-служба омбудсмена.

Працівники Секретаріату уповноваженого з прав людини здійснили моніторингові візити до військових частин та підрозділів, які перебувають у пунктах постійної дислокації і на навчальних полігонах.

Вони виявили залучення військовослужбовців строкової військової служби здебільшого до проведення господарських робіт (прибирання території, косіння трави, ремонтно-будівельні та розвантажувальні роботи тощо) як на території військових частин, так і поза їх межами.

Таке ставлення до військовослужбовців демотивує громадян від призову на строкову військову службу, переконана Лутковська.

Прикладом наслідків такої ганебної ситуації стало отримання солдатом-строковиком З. травми під час виконання будівельних робіт в одній з військових частин Збройних сил України, які ще й здійснювалися у вихідний день, йдеться у поданні.

"Факти незаконного використання військовослужбовців, в тому числі строкової військової служби, для виконання завдань, не пов’язаних з військовою службою, є неприпустимими, такими, що порушують порядок проходження військової служби, створюють передумови для зниження рівня бойової готовності військ, а тому вимагають рішучого реагування з боку керівництва Міністерства оборони та Збройних сил України", – наголошує омбудсмен.

Лутковська закликає Полторака вжити заходи організаційного та нормативно-правового характеру для недопущення використання військовослужбовців для виконання завдань, не пов’язаних із військовою службою.

Крім того, вона вимагає надати солдату З. одноразову грошову допомогу у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, передбаченої статтями 16-163 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".