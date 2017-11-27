Скандальне вітання: стосунки ОБСЄ та бойовиків обговорять у Мінську

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Понеділок, 27 листопада 2017, 16:18

Українська сторона на черговій зустрічі в Мінську зверне увагу тимчасової контактної групи на випадок, коли спостерігач ОБСЄ вітався з бойовиком ОРЛО.

Про це повідомила у Facebook представник України на цих переговорах Ірина Геращенко.

"ОБСЄ виправдовується за свого спостерігача, який, як з рідними, вітався з бойовиками, мовляв, це просто необачність. Звичайно, це ніяка не необачність, а позиція цього спостерігача", - наголошує вона.

За словами Геращенко, Україна, звичайно, вдячна спостережній місії ОБСЄ за їхню "важливу, непросту, небезпечну" роботу, але закривати очі на порушення етики не збирається.

"Українська сторона на ТКГ в Мінську, звичайно, вчергове зверне увагу на "необачного" спостерігача. Україна неодноразово звертала увагу на склад місії, наполягаючи на зменшенні там росіян", - зазначила вона.

Геращенко додала, що українська делегація також твердо стоятиме на позиції, що росіян взагалі не має бути в миротворчій місії ООН на Донбасі.

Як повідомлялося, журналіст Юліан Рьопке розташував у Twitter відео, на якому спостерігач ОБСЄ тисне руку бойовику ОРЛО.

В СММ ОБСЄ заявили, що це був їхній російськомовний цивільний спостерігач, і його вітання є ніщо інше, як "мимовільний жест", зроблений з необачності.

Українська правда
Теми: Геращенко Ірина ОБСЄ Донбас АТО
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