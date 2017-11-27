В ОРДО обвалилася шахта: під землею лишилися люди

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Понеділок, 27 листопада 2017, 17:49

В окупованій бойовиками Макіївці Донецької області стався обвал на шахті "Ясинівська-Глибока", двоє гірників опинилися заблокованими під землею.

Про це повідомляється на сайті так званого "МНС ДНР".

За його інформацією, це трапилося 26 листопада о 23:35. Обвалилася порода покрівлі в гірничій виробці. Зона руйнування близько 80 метрів.

"У результаті події під завалом опинилися 2 гірників очисного забою, доля яких не відома", - йдеться в повідомленні.

За інформацією сепаратистських новинних ресурсів, всього на момент обвалу в забої перебували 18 гірників, 16-тьом з яких вдалося вибратися самостійно. Пошуки гірників тривають.

Українська правда
Теми: Донбас шахти надзвичайна подія
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