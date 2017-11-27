Бойовики 11 разів порушили перемир'я – штаб АТО

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Понеділок, 27 листопада 2017, 18:34

Ворог продовжує порушувати перемир’я та застосовує на різних ділянках лінії зіткнення піхотне озброєння й міномети.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу АТО 27 листопада.

"Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 11 разів порушили перемир’я. У разі потреби українські військовослужбовці давали агресору адекватну відповідь", – йдеться у повідомленні.

Так на луганському напрямку противник вів вогонь із мінометів калібру 82-мм біля Трьохізбенки та Кримського.

Також, впродовж дня, незаконні збройні формування обстрілювали наші підрозділи з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, такі збройні провокації відбулися на підступах до Луганського, Травневого, Лобачевого, Малинового і Лопаскиного.

На донецькому напрямку з гранатометів та легкого піхотного озброєння ворог вів вогонь у районі Водяного і Гнутового, що на Приазов’ї, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – біля Красногорівки.

Окрім того, наші позиції у передмісті Авдіївки окупанти протягом двох годин обстрілювали із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що в результаті ворожих обстрілів жоден боєць АТО не постраждав.

Теми: АТО
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