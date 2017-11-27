Затриманого в неділю активіста "Руху визволення" відправили в СІЗО

Суд відправив у СІЗО на два місяці активіста громадської організації "Рух визволення" Леоніда Литвиненка, затриманого напередодні за підозрою в нападі на охоронця сільськогосподарського підприємства.

Про це повідомляє "Рух визволення" на сторінці Facebook.

Відповідний запобіжний захід обрав Жовтневий суд Маріуполя.

"Суддя… Скрипниченко Тетяна, попередньо закривши судове засідання від громадськості, відправила до СІЗО на два місяці нашого активіста, добровольця батальйону ОУН Леоніда Литвиненка", – йдеться в повідомленні руху.

Водночас, засідання щодо обрання запобіжного заходу для другого підозрюваного у нападі на Кіровоградщині, Анатолія Виногродського, ще триває.

Як повідомлялось раніше, 26 листопада Леоніда Литвиненка затримали у Новоград-Волинському.

"Рух Визволення" на своїй сторінці у Facebook заявляв також, що Литвиненко брав участь у блокаді поруч з Новоград-Волинським "контрабанди російського палива до України, організованої фірмами Віктора Медведчука".

Окрім того згодом "Рух визволення" заявив, що невідомі викрали їхнього активіста, другого командира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського.

У поліції заявили, що Виногродського та Литвиненка затримали у Києві у справі про напад на охоронця приватного сільськогосподарського підприємства в Кіровоградській області.

Як відомо, раніше бійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова заарештували на 60 діб у справі про викрадення іншого бійця батальйону Олександра Калашника у 2014 році. Суд над Новіковим відбувся після того, як 24 листопада "Рух визволення" заявив про його викрадення.

ГО "Рух Визволення" називає себе одним із організаторів акції протесту під Верховною Радою.

Акція під ВР почалася з "Всеукраїнського збору" за велику політичну реформу 17 жовтня. Її учасники вимагали ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.