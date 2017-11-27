Волкер безкоштовно працює спецпредставником США по Україні

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Понеділок, 27 листопада 2017, 19:36

Спецпредставник держдепартаменту США по Україні Курт Волкер працює на цій посаді безкоштовно.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Politico.

"Мене попросили взяти на себе ці переговори по Україні в той час, коли не було помічника держсекретаря. Тоді було багато шуму від французів, німців, українців, і росіян, щоб хтось від Сполучених Штатів зробив це. І я радий зробити це. Я роблю це на добровільній основі, тому я не отримую грошей від платників податків на цій посаді", - розповів Волкер.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер в Белграді (Сербія) провів зустріч з помічником президента РФВладиславом Сурковим про перемир'я на сході України.

Першу зустріч Волкер і Сурков провели в Мінську. Пізніше сторони повідомили, що зустріч носила скоріше "ознайомлювальний" характер: проходила за зачиненими дверима і тривала близько трьох годин.

Чергова зустріч, остання в цьому році, запланована на грудень, вона готується заздалегідь в одній з країн Євросоюзу. Ключовою темою зустрічі стане модальність місії ООН на Донбасі.

Теми: США Росія Україна
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