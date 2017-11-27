Головні новини дня – за 60 секунд

Діти депутатів здійснюють розбійні напади, чиновники з ГПУ купують квартири за 5 гривень, КДБ Білорусі продовжує звинувачувати українських журналістів у шпигунстві - новини, які обговорювали 27 листопада.

Про дітей депутатів. Депутат від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Попов повідомив, що його син-підліток скоїв злочин - розбійний напад на магазин. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" та повідомила про підозру.

Про чиновників ГПУ. Начальник управління нагляду ГПУ за додержанням законів Національною поліцією Олександр Лукашенко спромігся придбати квартиру у Києві за 5 гривень, а його дружина – будинок на майже 300 м² за 10 тисяч гривень.

Про Шаройка. У КДБ Білорусі стверджують, що український журналіст Павло Шаройко збирав інформацію про військові об'єкти Росії в республіці.

Про обмеження швидкості. З 1 січня 2018 року дозволена швидкість руху у населених пунктах знизиться з 60 до 50 км/год.

Про кримінальних авторитетів. 26 листопада ввечері, поліція провела операцію в Пущі-Водиці, де зібралися люди, які намагалися впливати на криміногенну ситуацію в Києві й інших регіонах. Сьогодні їх вже відпустили.

Про спецоперацію в Закарпатті. У Військовій прокуратурі західного регіону наразі не коментують результати проведення спецоперації на Закарпатті, яка за участі броньовиків і авіації проходила 16 листопада.

Про мерів-інноваторів. Фіналістами рейтингу мерів-інноваторів, ініційованого Міжнародним самітом мерів та Українською правдою, за результатами другого етапу відбору стали: очільник Тростянця Юрій Бова, голова міста Долина Володимир Гаразд, Віталій Луков з Вознесенська, мер Вінниці Сергій Моргунов, та очільник Житомира Сергій Сухомлин.

Про справу Насірова. Шевченківський районний суд Києва призначив до розгляду по суті справу за обвинуваченням відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на 7 грудня.