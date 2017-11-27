Справа Іл-76: Назарову відмовили у призначенні повторної експертизи

Апеляційний суд Дніпропетровської області відмовив генерал-майору Віктору Назарову у призначенні повторної комісійної судової експертизи у справі щодо збитого сепаратистами літака Іл-76. Самого Назарова обвинувачують у службовій недбалості у зв’язку із загибеллю 49 українських військових.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Суд пояснив рішення тим, що українське законодавство не передбачає поняття повторної експертизи.

Віктор Назаров у своєму клопотанні зазначив, що у кримінальному провадженні було дві експертизи – київського та львівського інститутів. Їхні висновки, за його словами, суперечать одні одним.

Назаров стверджував, що повторна експертиза дасть відповідь, на питання про те, чи відповідали управлінські рішення штабу тій обстановці, яка склалась біля Луганська у той період, до якої категорії відносилась інформація про те, що дві групи бойовиків збираються збивати літаки в районі Луганського аеропорту, і якою мала бути реакція на цю інформацію, що входило в обов’язки керівника Штабу АТО, що стало безпосередньою причиною аварії літака Іл-76.

Однак сторона обвинувачення та потерпілі родини виступили проти повторної експертизи і заявили про "затягування процесу".

На засіданні суд заслухав спеціально викликаного у якості свідка Віктора Савечка – одного із експертів, які брали участь у комісійній військово-тактичній експертизі.

За його словами, до посадових обов’язків начальника штабу АТО входило забезпечення безпеки підлеглого особового складу.

Савечко наголосив, що обов’язки керівника прописані в положенні про Штаб антитерористичної операції. Він додав, що висновки військово-тактичної експертизи підписала комісія з 14 фахівців.

Однак, на думку Назарова, висновки експерта про його особисту відповідальність за рішення про виліт є необґрунтованими.

Суд оголосив перерву і призначив наступне засідання на 4 грудня.

Як відомо, 14 червня 2014 року над Луганською областю бойовики уразили Іл-76МД з переносного зенітно-ракетного комплексу – літак загорівся і впав. На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади й 9 членів екіпажу. Усі загинули.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 військовослужбовців у літаку Іл-76.

На лаві підсудних опинилася одна особа – генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.

Його звинуватили у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

27 березня 2017 року суд присудив Назарову 7 років ув’язнення, однак генерал подав апеляцію.

Крім того, 30 січня 2017 року прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження щодо ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака ІЛ-76.

13 вересня судді Бабушкінського райсуду Дніпра у справі щодо заочного засудження ватажків ОРЛО за ту катастрофу взяли самовідвід.