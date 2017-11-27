Під Києвом водій збив 3 жінок і втік з місця ДТП, є загиблі

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Понеділок, 27 листопада 2017, 21:18
Київ оперативний

В селі Лютіж у Вишгородському районі водій позашляховика збив трьох жінок на пішоходному переході. Одна жінка загинула на місці, двоє інших терміново госпіталізовані.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

"За попередньою інформацією, три жінки переходили дорогу на пішоходному переході. Їх не помітив водій сріблястого позашляховика, який їхав у напрямку Києва, та збив усіх трьох. Від удару їх відкинуло у зустрічний автомобіль ВАЗ", - йдеться у повідомленні.

Відразу після аварії водій сірого позашляховика втік з місця подій, не збавляючи швидкості.

Зазначається, що винуватець ДТП, ймовірно, їхав на автівці марки Mitsubishi або Honda. Номерних знаків ніхто не запам’ятав.

За словами місцевих мешканців, потерпілі пішоходи - роми, які проживають поруч.

На місці працює слідчо-оперативна група. Тривають заходи, спрямовані на затримання водія-злочинця. Рух транспорту після ДТП був сильно ускладнений в обох напрямках.

 
 
 

Теми: Київська область ДТП аварія
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