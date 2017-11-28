В Одесі заарештували третього захисника Літнього театру

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Вівторок, 28 листопада 2017, 00:30

Одеський суд обрав активісту Ігореві Бею (Резуну), який брав участь в акції проти висотної забудови Літнього театру в Міському саду, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомляє dt.ua з посиланням на одеські ЗМІ.

Бею інкримінують ч. 1 ст. 294 (активна участь у масових заворушеннях) Кримінального кодексу.

Активіста хотіли взяти на поруки позафракційний народний депутат Юрій Левченко, екоактивіст Владислав Балинський, депутат Одеської міськради Ольга Квасницька і громадський діяч Сергій Гуцалюк, але суд відхилив їхні клопотання.

Раніше повідомлялося, що одеський губернатор Максим Степанов вніс 600 тисяч застави за колишнього керівника осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка.

Як відомо, 18 листопада в Одесі під час протестів проти забудови в Міському саду розбили голову начальнику одеської поліції Дмитру Головіну.

Теми: Одеса суд
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