Україна передала Генсеку ООН офіційний лист у справі Сущенка

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Вівторок, 28 листопада 2017, 03:07

Постійне представництво України при ООН передало генеральному секретарю лист-протест від МЗС у справі журналіста Романа Сущенка.

Про це заявив голова Української місії в ООН Володимир Єльченко, передає Укрінформ.

У листі висловлюється протест щодо продовження строку позбавлення волі в РФ Сущенка.

"Буду вдячний за Вашу допомогу в поширенні цього листа в якості документа Генеральної Асамблеї, а також документа Ради Безпеки", - йдеться у зверненні Єльченка.

"Суд вкотре відмовив захисту у зміні запобіжного заходу щодо Романа Сущенка на інший, непов’язаний із триманням під вартою, що свідчить про тиск на нього та упередженість російських судових органів", - наголошується у листі.

Як відомо, 30 вересня 2016 року ФСБ РФ затримала в Москві кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю".

Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею "шпигунство". 25 вересня 2017 року Московський міський суд продовжив термін арешту Сущенку до 30 листопада.

21 жовтня адвокат Марк Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершено.

27 листопада Фейгін заявив, що "Сущенку "шиють" 20 років, якщо він не визнає вину".

Теми: Сущенко Україна Росія ООН
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