Погода на вівторок: дощі з мокрим снігом

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Вівторок, 28 листопада 2017, 05:58

У вівторок, 28 листопада, на переважній частині України очікуються опади - дощ і мокрий сніг.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

За інформацією синоптиків, більша частина території країни опиниться в зоні впливу атмосферного фронту і теплого атлантичного повітря, лише на сході буде холодна повітряна маса і поле підвищеного тиску.

У східних областях України опадів не очікується, температура вночі 4-9 морозу, вдень 1-3 нижче нуля. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та Криму прогнозується дощ, температура вночі 0-6, вдень 4-9 тепла.

На решті території вночі - дощ і мокрий сніг, вдень місцями невеликі опади (лише в Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях без опадів). Температура вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 0-5 тепла.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, в південних і східних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

У Києві 28 листопада вночі помірний дощ, вдень місцями невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0, вдень 2-4 тепла.

Погода на 28 листопада
Погода на 28 листопада
Гідрометцентр

Теми: погода
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