"Справа 2 травня": суд залишив у силі арешт Долженкова

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Вівторок, 28 листопада 2017, 06:32

Апеляційний суд Одеської області залишив у силі арешт фігуранта "справи 2 травня" Сергія Долженкова.

Про це повідомляє прокуратура регіону, передає "Радіо Свобода".

Таким рішенням апеляційний суд підтвердив ухвалу Приморського райсуду, який 13 листопада залишив Долженкова під вартою до 12 січня наступного року.

Прокуратура повідомляє, що запобіжний захід другому фігуранту справи, росіянину Євгену Мефьодову, продовжили 15 листопада.

Мефьодов і Долженков були серед 20 антимайданівців, яких звинувачували в організації і участі в масових заворушеннях, що відбулися 2 травня 2014 року в центрі Одеси, – але цю групу міський суд Чорноморська 18 вересня виправдав.

Під час зачитування вироку Долженкова і Мефьодова, виправданих судом у справі про масові заворушення, знову затримали співробітники СБУ.

Долженкову і Мефьодову інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – ст. 110 КК.

Теми: Одеса суд
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