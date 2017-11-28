У Запорізькій області під час вибуху гранати загинув боєць ЗСУ

538 переглядів
Вівторок, 28 листопада 2017, 10:46

У військовій частині Повітряного командування ЗСУ "Схід" у Бердянську від вибуху гранати загинув 22-річний військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр Командування Повітряних сил ЗСУ.

Інцидент стався в ніч на 28 листопада.

"Ця подія сталася в позаслужбовий час, і не пов'язана з виконанням службових обов'язків. Інших постраждалих немає", - уточнили в прес-службі.

Зазначається, що за даним фактом командуванням військової частини призначено службове розслідування, з'ясовуються обставини НП.

У заяві сказано, що на місці події працює слідчо-оперативна група Бердянського відділу поліції ГУ Нацполіціі в Запорізькій області.

Українська правда
Теми: Збройні сили Запоріжжя вибух
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ОБСЄ сприяла "тиші" в ОРЛО для передачі загиблих бійців ЗСУ - звіт 26 листопада 2017, 19:21
Доба в АТО: двоє військових загинули, ще двоє - поранені 26 листопада 2017, 09:41
У штабі АТО попросили не розголошувати позиції військових 25 листопада 2017, 23:08
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Аваков розповів, скільки техніки і військ РФ на Донбасі
Волкер розповів про найімовірніший сценарій для Донбасу
Хроніка 28 листопада. Донецькі вила, апельсиновий шабаш і держзрадник Янукович
Україна передала Генсеку ООН офіційний лист у справі Сущенка
Усі новини
читай!

Мистецтво визначати пріоритети. Уривок із книги Ґреґа Маккеона

Природні пологи під захистом пологового

київ

Було/стало: як виглядає "Укравтодор" після ремонту