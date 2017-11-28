Польський історик про видворення з РФ: Читав лекцію про звірства НКВС

Польський історик Генрик Глембоцький, якого днями депортували з Росії, розповів про обставини свого затримання.

Про це пише російське видання "Комерсант".

Доктор історичних наук, співробітник Ягеллонського університету в Кракові та Інституту національної пам'яті Польщі (IPN) Генрик Глембоцький розповів, що приїхав в Росію 14 листопада для роботи в архівах і для того, щоб на запрошення Польського інституту в Санкт-Петербурзі прочитати дві лекції про долі поляків в СРСР у роки Великого терору.

"Затримання для мене стало несподіванкою. Я не знаю, чи вплинула на рішення ФСБ тема моєї лекції в Санкт-Петербурзі: я розповідав в тому числі про те, що в роки Великого терору в рамках "польської операції" за наказом Сталіна і Єжова НКВС вбило не менше 111 тисяч, а за деякими даними, до 200 тисяч поляків", - повідомив Глембоцький.

За його словами, співробітники ФСБ затримали його 24 листопада близько 23:00 на Ленінградському вокзалі в Москві. Він якраз повернувся з Санкт-Петербурга.

"Поліцейські на Ленінградському вокзалі передали мене співробітникам ФСБ - втім, ніяких посвідчень ті не надали, і крім того, відмовилися запросити співробітників польського консульства", - сказав він.

Замість цього, за словами Глембоцького, в ніч на суботу йому пред'явили документ, датований 21 листопада, про необхідність протягом чотирьох діб залишити країну.

"Документ мені пред'явили, коли на виїзд залишалося менше доби, в ніч на суботу, коли всі чиновники і дипломати вже відпочивають. Думаю, що якби документ потрапив до мене раніше, польське консульство спробувало б прояснити ситуацію, а так було вже пізно", - говорить історик.

Він розповів, що просив співробітників ФСБ пояснити причину видворення і заборони на в'їзд, однак ті сказали, що не зобов'язані цього робити.

"Я займаюся темою польсько-російських відносин у XIX-XX століттях, вперше приїхав до Росії ще в 1993 році і з того часу безліч разів повертався. Я провів місяці в архівах Санкт-Петербурга і Москви, видав кілька книг по темі відносин між Польщею та Росією. І у мене ніколи не було проблем ні з офіційними відомствами, ні зі спецслужбами", - повідомив Глембоцький.

Як відомо, ФСБ Росії затримала і видворила з країни історика Генріка Глембоцького.

Міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич заявив, що це видворення - ворожий акт щодо вчених, які вивчають радянський режим.