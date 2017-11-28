СБУ: Революційної ситуації в країні немає

1520 переглядів
Вівторок, 28 листопада 2017, 11:46

Служба безпеки України заявляє, що революційної ситуації в країні немає.

Про це в ході конференції з безпеки 28 листопада сказав заступник глави СБУ Віктор Кононенко, передають "Українські новини".

"В країні немає революційної ситуації", – заявив він.

Кононенко назвав причинами останніх подій в країні втому людей, бажання стабільності і недовіру до всіх політиків.

На думку заступника голови СБУ, всі внутрішні потрясіння всередині України "викликані виключно впливом російських спецслужб".

Як відомо, кілька десятків людей продовжують акцію протесту в наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради.

Акція під ВР почалася з "Всеукраїнського збору" за велику політичну реформу 17 жовтня. Її учасники вимагали ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

21 листопада представники громадської організації "Коаліція учасників Помаранчевої революції" встановили 2 намети під стелою на Майдані Незалежності в Києві.

Основна вимога, яка була озвучена: покарати винних у загибелі людей під час Революції Гідності.

Пізніше правоохоронці знесли намети після того, як учасники акції намагалися підпалити шини.

Теми: СБУ акції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СБУ затримала фальшивого ОБСЄшника 27 листопада 2017, 18:01
СБУшник Демчина відхрещується від корупції листами від Кононенка та БПП 27 листопада 2017, 15:35
Тандіт підтвердив: на відео бойовиків - українські військовополонені 26 листопада 2017, 16:36
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
СБУ: Росія планує сфальсифікувати вибори в Україні
Росіяни та бойовики не дають забрати з ОРДО тіло українця – СЦКК
Аваков розповів, скільки техніки і військ РФ на Донбасі
Волкер розповів про найімовірніший сценарій для Донбасу
Усі новини
Made in Ukraine

7 українських брендів зимового взуття

читай!

Мистецтво визначати пріоритети. Уривок із книги Ґреґа Маккеона

Фото

Інколи талант – головне. З досвіду фотографа