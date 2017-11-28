Підозрювана у вбивстві Хараберюша не причетна до вбивства Шеремета – СБУ

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Вівторок, 28 листопада 2017, 12:43

Підозрювана у вбивстві співробітника СБУ Олександра Хараберюша донеччанка Юлія Прасолова не причетна до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це заявив заступник глави СБУ Віктор Кононенко, повідомляють "Українські Новини".

За його словами, Прасолова арештована, правоохоронці перевіряють її причетність до інших резонансних вбивств.

"До Шеремета вона не причетна, але те, що вона причетна до вбивства Саші Хараберюша – це точно. Я за це відповідаю", - повідомив Кононенко.

Він сказав, що на даний момент не може озвучити інформацію, до яких ще вбивств може бути причетна Прасолова.

Як відомо, в кінці жовтня СБУ затримала в Одесі 29-річну жительку Донецька Юлію Прасолову.

Вона підозрюється в тому, що в березні 2017 року заклала вибухівку в автомобіль співробітника СБУ Хараберюша в Маріуполі Донецької області. Хараберюш загинув на місці.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, правоохоронці допускають причетність цієї ж групи диверсантів, в яку входила Прасолова, до вбивства начальника спецназу ГУР Міноборони Максима Шаповала та інших резонансних вбивств.

Як відомо, журналісту і одному з керівників "Української правди" Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва.

Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Теми: СБУ вбивство
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