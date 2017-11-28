Росіяни вивели в космос супутник, який не втримався і впав в океан

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Вівторок, 28 листопада 2017, 12:52

Розгінний блок "Фрегат" з російським супутником "Метеор-М 2-1" міг не втриматися на орбіті і затонути в Атлантичному океані.

Про це повідомляє у вівторок російське агентство "Інтерфакс", посилаючись на джерело в ракетно-космічній галузі РФ.

Відзначається, що причиною аварії супутника "Метеор-М" після запуску з космодрому Східний в Амурській області міг стати людський фактор.

"За попередніми даними, виникла помилка в польотному завданні ракети-носія і розгінного блоку "Фрегат", в результаті чого перший імпульс був виданий не в тій орієнтації, яка необхідна, тому розгінний блок разом із супутником увійшов в атмосферу і впав в Атлантичний океан", – сказав співрозмовник російського агентства.

Повідомлялося, що ракета-носій "Союз-2.1б", яка стартувала у вівторок з космодрому "Східний", вивела на низьку навколоземну орбіту супутник дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) "Метеор-М" №2-1.

В "Роскосмосі" відзначили, що космічна головна частина ракети в складі розгінного блоку "Фрегат" і "Метеора-М" №2-1 в розрахунковий час штатно відокремилась від третього ступеня ракети-носія.

Планувалося також, що ракета-носій виведе на орбіту ще 18 малих космічних апаратів.

Теми: Росія космос
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