У штабі АТО уточнили, де 27 листопада зазнав поранень боєць

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Вівторок, 28 листопада 2017, 13:05

У зоні проведення антитерористичної операції отримав поранення один боєць ЗСУ.

Про це на брифінгу 28 листопада повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"В результаті обстрілу позицій Збройних сил біля Мар'їнки один захисник України зазнав поранення і був оперативно доставлений до військового мобільного госпіталю у Покровську. Зараз його життю нічого не загрожує", – сказав він.

Теми: АТО
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