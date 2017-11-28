У штабі АТО уточнили, де 27 листопада зазнав поранень боєць

У зоні проведення антитерористичної операції отримав поранення один боєць ЗСУ.

Про це на брифінгу 28 листопада повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"В результаті обстрілу позицій Збройних сил біля Мар'їнки один захисник України зазнав поранення і був оперативно доставлений до військового мобільного госпіталю у Покровську. Зараз його життю нічого не загрожує", – сказав він.